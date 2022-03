Belfort : 3 infos sur la 35e édition du Fimu

À chaque édition, le Fimu propose une thématique. L’an passé, le Brésil était à l’honneur. Cette année, le choix s’est porté sur le Liban. Il y aura un quartier libanais dans le Fimu place de la République, et une dizaine de groupes libanais. « C’était un choix politique, pour créer des partenariats et les aider. Nous savons les difficultés qu’ils ont pu rencontrer financièrement », expose Damien Meslot. « Nous sommes fiers de revêtir les couleurs du Liban. Leur musique est multiple et cela correspond aux valeurs du Fimu », pointe le maire de Belfort. En effet, le Liban a une grande richesse culturelle et musicale, passant de la musique traditionnelle, folklorique, a des ensembles de musiques classiques et musiques actuelles.

« C’est un partenariat durable avec Le Liban : notamment avec leur festival Beirut and Beyond, qui a des valeurs communes avec notre festival » : découvertes de jeunes talents, travail autour de la mobilité des artistes et volonté de créer des rapprochements à l’international.

Le 11 mars dernier, Damien Meslot, Delphine Mentré, adjointe à la Culture et Matthieu Spiegel, directeur du festival, ainsi que d’autres partenaires se sont rendus au Liban dans le cadre du festival pour découvrir les artistes. Dont certains présents au Fimu. « Cela nous a permis de les imaginer sur notre scène en avant-première », se réjouit Matthieu Spiegel. Ils y ont aussi signé une convention entre les villes de Belfort et de Tripoli pour obtenir des financements sur trois ans, qui permettront de soutenir des événements et des échanges artistiques entre les deux villes.