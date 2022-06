Ballon d’Alsace : l’oeuvre de Saype survolée par la Patrouille de France pour le centenaire

Pour entrevoir son œuvre, il faut crapahuter une bonne dizaine de minutes depuis la maison du Tourisme. Du sol, difficile de la distinguer. Des formes noires et grises se perçoivent dans l’herbe. Il faut monter encore plus haut, pour visualiser la création dans son ensemble. Et c’est chose faite pour la Patrouille de France, qui quelques minutes plus tard à peine, passe au-dessus de nombreuses têtes émerveillées. « Je reviens 40 ans en arrière, c’est beau ! », crie une femme à la vision des huit avions. Une fumée bleu-blanc-rouge envahit le ciel. Finalement, c’est eux qui ont eu la meilleure vue sur l’œuvre de l’artiste Belfortain.