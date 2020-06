Enfin ! Le 30 janvier, les parlementaires ont adopté une loi interdisant aux industriels de jeter les invendus. Et la loi a été promulguée le 10 février. Avant fin 2021, les entreprises doivent donner ou recycler leurs produits. On ne supportera plus des images où l’on voit des vêtements, neufs, déchirés ou brûlés car cela coûte moins cher de les détruire que de les stocker ! Dans un document de France nature environnement, datant de 2018 (à retrouver ci-dessous), on estime, par an, à 4 millions de tonnes les déchets dits TLC (textile d’habillement, linge de maison, chaussures) jetés en Europe. Le média Novethic estime que cela représente, dans le monde, plus de 425 milliards d’euros de pertes. On comprend l’urgence de légiférer. Dans cette interdiction de détruire les invendus, le don aux associations caritatives est incité.