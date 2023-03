Avec la réforme, la retraite incertaine des frontaliers qui ont travaillé en Suisse et en France

27 minutes de Belfort, 5 minutes de Delle, 26 minutes d’Audincourt : Boncourt, en République et Canton du Jura, est la première ville d’interface suisse. Elle est toute proche de nombreuses villes du nord Franche-Comté. Cela encourage largement le travail frontalier, favorisé notamment par la facilité de traverser la frontière via l’A16, la Transjurane.

Dans le Territoire de Belfort, 3 948 personnes travaillent en Suisse, selon les chiffres de l’office fédéral de la statistique. Dans le Doubs, ce sont 30 308 travailleurs frontaliers qui vont quotidiennement en Suisse. Et à l’échelle nationale, 20,3% des Français travaillant en Suisse résident en Bourgogne-Franche-Comté, toujours selon la même source. Ils sont, en tout, 42 296 travailleurs frontaliers dans la région, avec 7 travailleurs frontaliers sur 10 qui résident dans le département du Doubs, près de 2 sur 10 dans le Jura et près d’1 sur 10 dans le Territoire de Belfort.

Côté Suisse, le système repose sur trois piliers. L’assurance vieillesse et survivants est appelée premier pilier: c’est une rente de minimum vital garanti par l’État. Vient ensuite le deuxième pilier : la prévoyance professionnelle, avec des taux de cotisation de l’employeur plus ou moins intéressants selon le contrat négocié avec son entreprise. Et un troisième pilier, la prévoyance privée volontaire, facultative. Sans elle, et seulement avec le second pilier, on bénéficie d’une pension de retraite de l’ordre de 50 à 70%. En optant pour une prévoyance privée, on aura une pension d’environ 85 à 90% de l’ancien salaire.