Aux Eurocks, une programmation voulue plus féminine et féministe

Une place particulière sera réservée à la Martinique et au style de musique shatta avec une scène « World of Shatta ». « C’est une déclinaison du dancehall jamaïcain », et depuis le début des Eurock, ce sera la première fois que le festival accueille des artistes antillais, explique Jean-Paul Roland. « Nous rattrapons le tir avec cinq artistes cette année.» Les artistes féminines Shaydees, Shannon et Natoxie représenteront cet univers, avec une scénographie visuelle conçue par Aïda Bruyère, et des danseuses seront aussi présentes formées par la chorégraphe Aya Level.

« L’idée est de construire une ode féministe, d’affirmer le corps de la femme dans une dimension artistique.» Et d’aller toujours plus loin dans les nouveautés. Pour les billets, rendez-vous en ligne. Ils sont déjà disponibles.