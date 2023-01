Automobiles : la CMA-CGM supprime la marque Gefco

Gefco a été détenu à 100 % par Peugeot puis PSA, jusqu’en 2012, année où Carlos Tavares initie ce retrait. La compagnie des chemins de fer russes RZD acquiert à cette époque 75 % de l’entreprise. Avec la guerre en Ukraine, le logisticien avait cherché à couper tous ses liens avec la Russie. Les parts de RZD ont été acquises au printemps par la CMA-CGM, qui a acheté au passage les 25 % de parts restantes à Stellantis. Après 10 ans sous majorité russe, le logisticien repassait sous pavillon français.

Gefco compte 11 500 salariés dans le monde, 2 500 en France ; le groupe est présent dans 47 pays, pour un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2021 rappellent Les Échos. Ce spécialiste de la logistique automobile, notamment des véhicules finis, est l’un des leaders européens. L’entité, qui se concentre dès lors sur les véhicules finis, devient la cinquième division de Ceva logisitics, qui compte 110 000 salariés dans le monde, aux côtés de la logistique contractuelle, la logistique terrestre, le fret aérien et la commission de transport maritime comme le précise Le Marin. « CEVA Logistics propose une gamme complète de services mondiaux de logistique et de chaîne d’approvisionnement, y compris la logistique contractuelle, aérienne, maritime, terrestre et le transport de véhicules finis », rappelle le groupe dans un communiqué de presse, publié ce mardi matin. « L’acquisition de Gefco permet à Ceva logistics de doubler de taille en Europe, qui représente désormais la moitié de son chiffre d’affaires », détaille Mathieu Friedberg, dans Le Marin, formant ainsi « le plus grand logisticien basé en France et un leader mondial des solutions logistiques pour le secteur automobile », indique Ceva Logistics.

Cette division « véhicules finis » compte 4 000 salariés dans le monde, 1 600 camions, 3 000 wagons, 100 parcs automobiles rappelle Le Marin.