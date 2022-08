Après 12 ans de travail dans les transports, il monte son entreprise de VTC à Belfort

« J’ai toujours été bercé là-dedans. Quand j’ai aidé mon ami à développer son entreprise, en 2017, il n’y avait qu’un seul autocar. Quand je suis parti, il y en avait 9. » Créer son propre bébé, il y pensait depuis longtemps. « En 2019, j’avais déjà l’idée en tête. Mais il y a eu le Covid.» 3 ans après, le voilà, à bord de son VTC 9 places, le sourire aux lèvres. Nuit, jour, dans le Territoire ou bien jusqu’à Lyon, Michael ne lésine pas sur les heures et les kilomètres pour trouver des clients et parfaire sa réputation naissante.

« Les trois premiers mois, j’ai réussi à me tirer 740 euros en tout. J’étais à deux doigts de de vendre mon véhicule et de retourner travailler ailleurs », confie-t-il Mais il confie aussi sa niac d’avancer, en démarchant des entreprises pour transporter des clients. « Au début, personne ne me connaissait. Les gens étaient froids quand je proposais mes services.» Une place difficile à prendre. « Il a fallu passer beaucoup de temps au téléphone, aller les rencontrer.» Montrer, en clair, la détermination derrière ce projet. Petit à petit, il réussit à se faire une place. En transportant la compagnie Ushuaia France, mais aussi le rappeur Vegedream et le chauffeur de Stromaé pour les Eurockéennes.

Il trouve les bonnes astuces pour attirer les plus jeunes. « Je propose des allez-retour pour les soirées en boite de nuit entre Belfort et Montbéliard en intégrant le prix du billet de la boîte de nuit dans mon tarif. » Et se débrouille pour travailler avec des compagnies d’hôtel comme Campanile, ou des compagnies d’assurance pour assurer le retour de personnes en panne. Et ce, peu importe la distance.

Désormais, cela fait quelques mois que son entreprise fonctionne. Et il voit déjà la suite : détenteur depuis peu d’une licence Taxi, il est en train d’obtenir la suivante pour le stationnement. Il réfléchit aussi à une licence pour du transport médicalisé, pourquoi pas. « Une chose après l’autre. Mais si ça marche, je pourrais toujours prendre quelqu’un avec moi à temps partiel.» Déterminé, il relève aussi les contraintes. Les charges, qui lui tombent progressivement dessus. Il en rigole : « Si je paye, c’est que je tire aussi des bénéfices et c’est le plus important.» Toujours disponible, il attend la reprise de septembre avec impatience pour retrouver plus d’affluence et de demandes. Pas le temps de finir la discussion, il repart pour une course. En route !