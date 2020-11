Aide-soignante à domicile, le sacerdoce de Fatima Hamaza

Si la crise a révélé l’importance de l’aide et du soin à domicile, elle a aussi témoigné du manque d’attractivité de la profession (lire par ailleurs). Fatima fait contre mauvaise fortune bon cœur. Les salaires sont peu élevés. Elle le sait. Mais elle y apprécie ce quotidien loin de la routine. « Ce n’est pas monotone », remarque celle qui aime apprendre. Encore et toujours. Apprendre des autres. Apprendre pour elle.

Premiers arrivés et dernier servis, donc. Les aides à domicile, les auxiliaires de vie et les aides-soignants l’ont bien compris. « Le métier n’est pas assez valorisé, convient Fatima Hamaza, avant de remarquer : Mais si vous voulez garder des personnes à la maison, il faut bien qu’on soit là. Sinon, on les met où ? » En peu de mots, elle résume tous les enjeux qui traversent ce secteur d’activité.

Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, a loué à plusieurs reprises, ces derniers mois, le « dévouement, l’ardeur, l’abnégation et le professionnalisme » de ces intervenants. Des louanges formulées à l’occasion de la mise en place d’une prime covid-19, payée par le conseil départemental. Et maintenant ?

« La crise a été un révélateur, valide Philippe Weber, directeur général de Domicile 90, mais aussi une opportunité. » Il pointe du doigt, régulièrement, quelques incohérences du système. Notamment les prises en charge différentes de la dépendance entre les conseils départementaux. Une donnée essentielle lorsque l’hôpital du secteur rayonne sur trois départements. Certains n’hésitent pas non plus à s’étonner de la logique de marché qui anime la partie aide à domicile. Des structures rayonnent dans tout le département. D’autres se concentrent sur la ville. Les coûts d’activité ne sont pas les mêmes. Les prix des prestations non plus. Il y a aussi d’importantes disparités dans les bénéficiaires accompagnés. « Le système regarde pudiquement ailleurs les conditions de prises en charge du maintien à domicile », regrette un professionnel du secteur souhaitant rester anonyme.

« Nous avons besoin de mieux former et de mieux payer, approuve le directeur général de Domicile 90. Les structures ont donc besoin de plus de moyens. » C’est bien une réforme profonde que réclame le secteur du domicile : dans la structuration ; dans le financement ; dans la formation. « L’accompagnement du secteur de l’aide à domicile doit faire sa mue en termes de pratiques, de manières de fonctionner, de lisibilité, d’outils technologiques, mais pas dans les valeurs », résume Philippe Weber.