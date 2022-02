Aéroparc : le permis de construire de la plateforme Amazon en suspens

À la fin de l’audience, maître Louis Cofflard se disait « concentré » et attendait la délibération – qui n’arrivera pas avant mi-mars – pour envisager d’autres recours, sans lever de grand enthousiasme. Pour Bastien Faudot, conseiller municipal et départemental d’opposition, qui a participé à la constitution du recours contre cet entrepôt, « cette complexité ne cherche qu’à dissimuler les vrais exploitants futurs : Amazon. » Il dénonce une « usine à gaz » dissimulée derrière un dossier très technique. « Si le projet avait été annoncé clairement, nous aurions eu beaucoup plus de mal à nous immiscer. Ici, tout est monté à l’envers. Les institutions avaient pourtant le poids de monter le dossier correctement », s’étonne l’élu.

Contacté par téléphone après l’audience, Damien Meslot, président Les Républicains du Grand Belfort, dit attendre le délibéré. Il insiste sur le fait que la position du rapporteur public n’est que sur le projet Vailog et que les autorisations sur l’ensemble de l’Aéroparc ne sont pas concernées ; les autres projets peuvent donc continuer rassure-t-il. Et de glisser que c’est le fait que l’autorisation environnementale ait été accordée avant d’avoir des certitudes sur les compensations qui posent problème. Pour lui, c’est une question de forme. Damien Meslot remarque également que l’on peut se baser sur un arrêt du conseil d’État pour demander « une régularisation », en cas de décision contre le permis de construire et l’autorisation environnementale.



Sur le fond, les requérants pointaient du doigt aussi le projet d’ensemble que composaient la grande plateforme logistique dit projet Citadelle et la plateforme du dernier kilomètre dit projet Lana. Selon eux, les deux projets, dissociés, auraient dû être traités conjointement. La deuxième plateforme n’a, ainsi, pas été concernée par une enquête publique. « Cette enquête publique est viciée », dénonçait en amont de l’audience Bastien Faudot, car « le découpage est artificiel ». Dans un mémoire remis au tribunal administratif, que Le Trois a consulté, les requérants démontraient « un lien opérationnel », « des liens physiques », « un lien fonctionnel » et « un lien temporel » entre les deux projets, impliquant, selon eux, la nécessité d’une étude à l’échelle globale du projet. Le tribunal ne s’est pas du tout intéressé à cet élément ce jeudi, car des questions de forme de la procédure étaient à trancher.