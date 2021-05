Adler France et MS Innov, Faurecia et Trevest, nouveaux lauréats du fonds de modernisation automobile

Deux nouvelles entreprises du Territoire de Belfort vont bénéficier d’un financement pour leurs projets via le fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières automobile et aéronautique, annonce ce lundi la préfecture du Territoire de Belfort.

La première est spécialisée dans la fabrication de solutions d’insonorisation moteur à destination de l’industrie automobile : il s’agit de la SAS Adler France (membre de la Holding Adler, basée en Allemagne), installée à Fontaine, qui va recevoir une aide de 784 000 € pour le projet « LWF In situ ».

Selon le communiqué de la préfecture, « l’entreprise compte agrandir le site de production de Fontaine, augmenter ses capacités de production et diversifier son portefeuille de clients en Europe, en poursuivant la conquête de nouveaux marchés. Le projet qui consiste à relocaliser en France la fabrication de mousse permettra en plus de réduire l’empreinte carbone du site, de gagner en compétitivité et en réactivité, et devrait à terme permettre la création de nouveaux emplois directs.

Second bénéficiaire du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification de l’automobile et de l’aéronautique dans le Territoire de Belfort : MS Innov ( Mintaka System Innovation ) à Belfort, qui va recevoir une aide de 1 230 389 €. « MS Innov est un bureau d’étude mécanique et de prestations de services avec une forte expertise dans le domaine de la qualité, précise le communiqué de la préfecture : projet de développement et d’industrialisation de solutions de «cobots» (robots collaboratifs) et de robots modulaires reconfigurables pour l’industrie, permettant de diversifier les taches de production possibles avec les mêmes équipements robotiques et d’augmenter l’agilité des entreprises. Ce projet permettra à l’entreprise de passer de bureau d’études à concepteur et à offreurs de solution de robotiques modulaires industrielles ».

La préfecture du Territoire de Belfort indique que « l’industrie automobile terrifortaine bénéfice ainsi aujourd’hui de plus 4,4 M€ d’aides au titre du fonds de modernisation. Un soutien inédit à la filière pour lui permettre de se développer et de gagner en compétitivité avec, à la clé, de solides perspectives d’embauches ».