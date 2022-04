À Venise, une œuvre éphémère de Saype vogue sur les canaux

Après New York, Paris, Genève, Le Cap, Turin, Dubaï, Nairobi, Istanbul, Ouagadougou ou encore Miami, Saype marque de son empreinte la Sérénissime, Venise. Il propose la 13e étape de son projet de chaine humaine planétaire, Beyond Walls (nos articles sur le projet). Chaque fresque représente des mains entrelacées, « qui se tendent, se serrent et s’unissent dans un effort commun par delà tous ces murs qui séparent les humains et les enferment dans un espace mental ou géographique », explique Saype. Ce projet est un contrepied à un monde qui « se polarise » et qui « se repli sur soi ». Saype de relever : « Je suis intimement convaincu que c’est ensemble que l’humanité pourra répondre aux différents défis qu’elle devra surmonter ».

L’œuvre de Venise se balade sur les célèbres canaux qui tisse la cité lacustre. En parallèle, une exposition est consacrée à ce projet d’envergure d’une cinquantaine d’étapes, réparties sur les cinq continents et réalisées sur plusieurs années ; Saype l’a débuté en 2019, à Paris, au pied de la tour Eiffel. Cette exposition se tient à Torre di Porta Nuova dell’Arsenale

« Saype réalise des fresques monumentales sur l’herbe, la terre, le sable et la neige, note l’équipe de l’artiste. Inventeur d’une peinture écoresponsable, il est reconnu comme le pionnier d’un mouvement artistique mettant conjointement à l’honneur le street art et le landart. » Et de poursuivre : « Sa démarche et sa technique novatrice lui ont valu en 2019 la nomination par le magazine Forbes parmi les trente personnalités de moins de trente ans les plus influentes dans le domaine de l’art et de la culture. » Dans le Territoire de Belfort, il a déjà réalisé deux fresques pour les Eurockéennes de Belfort. Une autre est programmée en 2022, à l’occasion du centenaire du Territoire de Belfort.