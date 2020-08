A l’aéroport de Bâle-Mulhouse, l’écouvillon avant le passeport et les bagages

La spécificité de l’EuroAirport par rapport aux autres aéroports hexagonaux est d’être le seul à être binational, à cheval entre la France et la Suisse. En conséquence, c’est la police aux frontières qui accueille d’abord les passagers à la descente de l’avion.

Les citoyens ou résidents suisses peuvent poursuivre leur chemin sans se soumettre au test, mais devront rester dix jours en quarantaine, test ou pas, comme l’exige Berne pour les personnes ayant séjourné dans une liste de plus

de 40 pays, dont la Turquie ne fait pas partie.

Les autres voyageurs doivent soit présenter le résultat négatif d’un test réalisé, il y a moins de 72 heures, soit subir le test à l’aéroport. Le résultat leur sera communiqué dans les 48 heures par courrier électronique. Dans l’intervalle, l’ARS « leur conseille fortement de s’isoler ». Sur les 125 passagers du vol Turkish Airlines qui a atterri mardi en fin d’après-midi à l’EuroAirport, neuf ont présenté un résultat de test et seize l’ont fait sur place.

« C’est tout? », rit Emel Parlar Dal, une fois l’écouvillon placé dans un tube. A côté, son fils de 13 ans, qui se frotte vigoureusement le nez en grimaçant, n’a pas l’air d’être du même avis, tandis que sa fille de cinq ans, masquée, semble apprécier le fait d’y échapper. Les tests ne sont obligatoires qu’à partir de 11 ans.

A l’aéroport de Bâle-Mulhouse, qui dessert essentiellement l’Europe, la Turquie et l’Afrique du Nord, les halls de départs et d’arrivées sont encore d’un calme surprenant pour un milieu d’été. La barre de 10 000 passagers par jour a été de nouveau franchie pour la première fois le week-end du 18 et 19 juillet, contre plus de 25 000 en moyenne habituellement en période estivale.

Sur les journées de samedi, dimanche et lundi, 302 tests y ont été réalisés, selon l’ARS.

A titre de comparaison, à Paris, sur la seule journée de samedi, 556 passagers venant de pays considérés comme à risque épidémique élevé avaient été testés.

« Je suis sûre que je suis négative, même si on était en vacances, on a fait attention à tout », veut croire Denyz Kaplan, de retour de dix jours de congés en Turquie avec son mari et ses deux enfants.

Confirmation d’ici 48 heures.