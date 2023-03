À Foussemagne et Belfort, deux projets de rénovation d’édifices en péril lancés

Le site du fort de la Justice, tout proche de la citadelle, est aujourd’hui en grand péril. Il est presque toute l’année fermé au public, car trop dangereux. Construit en 1826, les travaux à effectuer aujourd’hui sont très importants. « Nous sommes partis pour des décennies de travaux », prévient Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort.

Les travaux concerneront surtout la sécurisation du site dans un premier temps. C’est d’ailleurs par ce biais que le fort de la Justice a été sélectionné pour une aide, dans le cadre du fonds « Impact » de la fondation du patrimoine. Les 240 000 euros sont attribués car le projet aura un « impact pour la sécurité des biens et des personnes », précise la fondation du patrimoine. « Et le dossier a fait l’unanimité sur le volet sécurité », précise la chargée de mission à la délégation du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté, Agnès Garnier.

Un nettoyage partiel avait déjà démarré en 2019 ainsi que quelques travaux de sécurisation. Mais cela ne suffisait plus. Il est prévu de sécuriser l’accès à la cour intérieure, de sécuriser le contournement du magasin à poudres et de réhabiliter un escalier d’accès à la terrasse du fort pour y créer un point de vue panoramique. Aujourd’hui, le bâtiment n’a plus non plus d’étanchéité. L’étape supérieure sera de restaurer les murs pour stopper les infiltrations depuis la terrasse pour réutiliser l’édifice et pourquoi pas l’intérieur du bâtiment principal.

L’association Les jardins du fort de la justice, propriétaire du site, a déjà initié un projet de jardins d’artistes. Le président, Manuel Rivalin, espère qu’avec les travaux, l’association pourra organiser de plus en plus d’événements. Avec des artistes, des passionnés de jardins, des écoles, des professionnels, pour disposer d’un endroit qui deviendrait « un lieu d’expression et d’expérimentation ». En organisant, aussi, des visites guidées et des animations culturelles.