À Belfort, une autre approche des condamnations par le tribunal

Cela fait plus de neuf mois que Jessica Vonderscher est procureure de la République dans le Territoire de Belfort. Elle a amené avec elle une politique pénale différente et une autre approche des condamnations qui a engendré une augmentation de 30% des peines de travaux d’intérêt général (TIG). Un chiffre qui n’est pas là par hasard. La procureure, ancienne cheffe de service de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, fait de ce point l’un de ses axes moteurs. Dans un bilan de l’année 2022, elle annonce que de nombreux défis sont encore à relever ; pour permettre de désengorger les prisons, pour trouver quelles poursuites pénales sont les plus adaptées, pour éviter les récidives.

Cela nécessite de tisser du lien avec les acteurs, d’envisager des formations, de s’accorder pour « parler tous le même langage », explique-t-elle. Un travail qu’elle a engendré dès son arrivée, et qui devrait se poursuivre sur le temps long car elle souhaite « s’installer durablement dans le Territoire de Belfort.» La richesse du territoire ? Sa petitesse. « Le Territoire de Belfort est un département à taille humaine. Sur les deux places du village, nous rassemblons déjà presque l’ensemble des acteurs », plaisante-t-elle. Sa force : tous les acteurs qui gravitent autour de la justice sont motivés pour faire baisser la délinquance.

Elle travaille au quotidien avec une quinzaine d’acteurs « qui ont une volonté immense d’aller de l’avant et d’innover.» Que ce soient les partenaires institutionnels, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs du monde économique et les associations. Cela facilite la mise en place de sa politique pénale.

Une seconde force, aussi, est que le territoire est « pro-TIG ». La mobilisation est forte pour créer des postes de travaux d’intérêt général. Peuvent devenir employeur pour les TIG les collectivités et établissements publics, tout d’abord. Les associations, ensuite. Mais aussi les personnes morales de droit privé et entreprises ayant une mission de service public. Même s’il reste encore des postes à créer pour que cela soit parfait, il y a aujourd’hui plus d’une centaine de postes dans le Territoire de Belfort, ce qui en fait un territoire « très bien doté en termes de postes. » À la tête du dispositif et de la mise en place, une référente territoriale des TIG, qui doit être recrutée bientôt. « Il y a en a une par département, c’est un poste indispensable car cette personne fait le lien entre tous les acteurs pour la création de postes et le suivi », explique la procureure.