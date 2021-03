6 restaurants rouvrent dans le Territoire de Belfort pour le BTP

Les restaurants, de leur côté, conservent les aides que sont l’activité partielle et les exonérations de charges. « C’est un plus », estime le préfet, tout en rappelant que le secteur de la restauration est « très sinistré » depuis un an. Anticiper les repas permet aussi aux restaurateurs « de s’organiser », note Alain Seid, le président de la CCI, notamment en termes de produits. Il ne faut pas qu’ils travaillent à perte.

Francis Voelin, gérant de Francis TP et président de la Capeb, organisation professionnelle des entreprises artisanales du bâtiment, a souligné l’investissement de ces entreprises dans la crise sanitaire, rappelant qu’elles étaient les premières à reprendre et que l’on n’a pas vu de cluster. « Il va falloir réaccompagner les salariés à revenir au restaurant », a-t-il ajouté, conscient des habitudes prises sous la contrainte depuis un an. La Capeb a développé un système de flash codes qui redirige vers une carte (ci-dessous) localisant tous les restaurants qui peuvent accueillir des ouvriers du BTP dans le Grand Est.