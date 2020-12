165 millions engagés dans le plan de relance pour le Territoire de Belfort

L’instance installée ce vendredi matin est destinée à suivre à l’échelon départemental le plan de relance : le comité départemental de suivi du plan de relance. Présidé par le préfet, il est composé d’une cinquantaine de personnes : les présidents des communautés de communes, le président du conseil départemental, les parlementaires, la Région, les chambres consulaires, les syndicats patronaux, l’UTBM.

Un comité de pilotage est également mis en place à l’échelon régional, autour du préfet de région et de la présidente du conseil régional, qui se réunira chaque mois pendant trois ans. À cet échelon, c’est le contrat de plan État-Région 2021-2027 qui sera l’outil de prédilection, avec un volet spécifique sur la relance. Les discussions sont encore en cours pour le finaliser.

À l’échelle du département, ce sera le « contrat de relance et de transition écologique » qui sera l’outil mis en place. De part sa composition, il associe les collectivités locales à la démarche. Il va aussi intégrer les autres dispositifs d’aide déjà existants. Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, y voit non seulement la possibilité de surmonter la crise actuelle, mais, à plus long terme, celle de développer ses filières d’avenir dans le département, soutenir son tissu social et de proximité, accélérer sa transition écologique.

La création et la structuration de la filière hydrogène dans le nord Franche-Comté répond au moins à deux de ces critères : développer des filières d’avenir et accélérer la transition écologique. Ainsi, un groupe de travail spécifique est créé sur l’hydrogène, qui se réunit deux fois par mois. Une cellule de veille sur la relance économique se réunira également deux fois par mois, tandis que le comité départemental de suivi de la relance se réunira une fois par mois.