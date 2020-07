12 propositions de la filière hydrogène pour un plan ambitieux

« Ambitieux. » « Cohérent. » « Volontariste. » Les mots de Philippe Boucly, président depuis 2017 de L’association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (Afhypac), ne trompent pas. La France doit prendre aujourd’hui le virage de la technologie hydrogène renouvelable et bas carbone. Et de manière massive. La fenêtre de tir existe et le plan développé le 8 juillet par la Commission européenne autour de cette technologie le confirme, même si les contours budgétaires sont aujourd’hui flous. Aujourd’hui, l’urgence climatique impose ce déploiement et l’envie de réindustrialiser la France, à la suite de la crise sanitaire, crée un terrain fertile à ce développement.

« Si nous ratons ce train, d’autres prendront la place et rafleront la mise », a cependant mis en garde Philippe Boucly, ce mardi, à l’occasion d’une visio-conférence de presse dédiée à ce plan hydrogène imaginé par l’Afhypac (retrouvez ci-dessous les 12 propositions). Au Japon, 500 millions de dollars sont engagés pour faire du pays la première société de l’hydrogène du monde ». En Allemagne, on a annoncé un plan de 9 milliards d’euros. En Corée du Sud, une feuille de route a été définie en janvier 2019 et 2,5 milliards de dollars sont fléchés. En Chine, plusieurs milliards de dollars sont aussi dédiés au développement de cette technologie.