10 leçons à retenir de la guerre en Ukraine [analyse]

Selon des données communiquées par ce rapport qui tire les enseignements de la guerre en Ukraine, on compte 180 000 victimes militaires côté Russie (morts et blessés) et 100 000 militaires côté Ukraine (morts et blessés). « C’est une guerre d’attrition, dont la létalité est considérable et dans laquelle le rapport de force numérique et la capacité à durer grâce à des stocks et flux suffisants sont primordiaux », indique le rapport. On revient à des formes « classiques » de la guerre, loin des guerres asymétriques observées ces dernières décennies. Ce type de guerre, dit de haute intensité, présuppose de disposer de stocks suffisants, mais aussi d’être en capacité de produire rapidement des équipements et des munitions, « afin de pouvoir mettre en œuvre des feux tant au contact qu’à courte, moyenne ou longue portée », détaille le rapport. Ce type de guerre implique aussi, selon les auteurs du rapport, d’assurer la défense de proximité du combattant, notamment avec des défenses aériennes (sol-air et anti-drones). Il faut des capacités de détection et de défense autonome, sans dépendance des manœuvres interarmées.